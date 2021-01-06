النائب الاحمق عدنان الزرفي يصف جريمة المطار بأنها أصبحت مادة للسياسيين "ويردون قصة ويلطمون عليها

ظهر النائب عن ائتلاف النصر الاحمق عدنان الزرفي في لقاء متلفز ليقلل من شان جريمة المطار التي ارتكبها الامريكان الجبناء بحق قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفقائهما

الاحمق الزرفي وصف في اللقاء ما جرى بانها اصبحت مادة للسياسيين ويريدون قصة ليلطموا عليها

بل حتى لم يكلّف نفسه أن يستنكر الحادثة او أن يصفها بأنها جريمة أمريكية بحق السيادة العراقية بقتل قائد عسكري عراقي فضلا عن ضيف العراق الشهيد سليماني

واأسفاه ثم واأسفاه الوطني اصبح خائناً والخائن صار وطنياً

ملاحظة: عدنان الزرفي يحمل الجنسية الأمريكية وعُرِف عنه بأنه مدافع شرس عن المصالح الأمريكية في العراق

((وبعض الحمقى يصيحون خلصونه من النفوذ الإيراني))

عن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال:

((سيأتي على الناس سنوات خدّاعات، يُصدَّقُ فيها الكاذب ويُكذَّبُ فيها الصادق ،ويُؤتَمَنُ فيها الخائن ،ويُخَوَّنُ فيها الأمين،وينطِق فيها الرُّويْبِضة.

قيل وما الرُّويْبِضَة يارسول الله؟

قال:الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)).