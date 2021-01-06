اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب وضبط صواعق تفجير بحوزتهما جنوب غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام نفذت واجباً نوعياً تمثل بإلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الإرهاب، بعد توفر معلومات بشأنهما من قبل المصادر السرية ومتابعتهما حتى إلقاء القبض عليهما داخل أحد الدور في منطقة حي الجهاد بعد مداهمة الدار".

وأضافت، أنه "ضُبط بحوزتهما (جهاز كاتم عدد 2 وصواعق للتفجير عدد 13 إضافة إلى جهاز موبايل يحتوي منظومة تفجير)"،

مشيرةً إلى "ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وعرض المتهمين على انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بالإرهاب".