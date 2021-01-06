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عراك بالأيدي داخل برلمان كردستان


أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، بحدوث عراك بالأيدي داخل برلمان كردستان عقب التصويت على كمال أتروشي وزيراً للثروات الطبيعية.

وقال المصدر إن "أعضاء في برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، تشاجروا بالأيدي داخل برلمان الإقليم، بعد منح مجلس النواب الثقة لوزير الثروات الجديد كمال أتروشي".

وصوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، على منح الثقة لكمال اتروشي وزيراً للثروات الطبيعية، وسط الضربات على المناضد من قبل بعض البرلمانين المعارضين.

وقال مصدر صحفي إن برلمان إقلیم كردستان عقد جلسة خاصة لمنح الثقة لوزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي مبينا أن أتروشي حصل على 81 صوتاً من مجموع 101 صوت.

وأضاف المصدر أن بعض أعضاء البرلمان من المعارضة ضربوا على مناضدهم خلال عملية التصويت، تعبيراً عن اعتراضهم.

وكان ألاتروشي أكد، أمس الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، "أهمية" الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في التوصل إلى "حل استراتيجي يرضي الجميع ولا يظلم الطرفين".

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