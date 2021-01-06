الفتح يكشف عن ضغوط خارجية بشأن تحقيقات جريمة المطار

كشف تحالف الفتح ، الاربعاء، عن ضغوط خارجية تمارس على الحكومة لاخفاء نتائج التحقيق المتعلقة بحادثة المطار.

وقال عضو التحالف قصي عباس في تصريح صحفي انه “لا يوجد لحد الان أي تصريح رسمي بشأن التحقيقات بقضية اغتيال قادة النصر ابومهدي المهندس والجنرال قاسم سلمياني”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيكون له دور من هذا التصرف الحكومي”.

واضاف ان “جهات خارجية تمارس الضغوط بشأن التحقيقات بقضية اغتيال قادة النصر”، مبينا انه “يجب على البرلمان أن يكون له موقف بشأن التحقيقات بحادثة المطار”.

وبين تحالف الفتح ، امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تتابع الشكاوى التي قدمت خلال الحكومة السابقة بشأن عملية اغتيال قادة النصر.