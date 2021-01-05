انقطاع الكهرباء عن الرطبة اثر خلافات مالية بين النفط والكهرباء

كشف قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الثلاثاء، عن وجود خلافات مالية بين وزارتي النفط والكهرباء ادت الى توقف تجهيز محطات الديزل بمادة الكاز.

وقال الدليمي في تصريح صحفي ان ” قضاء الرطبة غربي الانبار شهد انقطاع تام للتيار الكهربائي على خلفية خلافات مالية بين وزارتي الكهرباء والنفط حالت دون تجهيز القضاء بماد الكاز الامر الذي جعل القضاء يعيش بدون كهرباء في ظلام دامس “.

واضاف ان” 40% من تغذية الاحياء السكنية في قضاء الرطبة تعتمد على محركات الديزل لعد وجود كهرباء وطنية منذ الانتهاء تحرير المحافظة من ارهابي داعش ،

مبينا ان” انقطاع التيار الكهربائي شل الحياة في القضاء وليس لدينا اي صلة بهذه الخلافات التي اثرت بشكل سلبي على ديمومة التيار الكهربائي في القضاء “.

وأشار الدليمي إلى أن ” حكومة قضاء الرطبة استنفرت كافة مخزونها من مادة الكاز وان انقطاع التيار الكهربائي سوف يستمر لحين حل الخلافات بين الوزارتين “.