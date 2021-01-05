قيادي كردي:عمليات الفساد بكردستان أكبر بكثير مما يتم إعلانه عبر بيانات حكومة الإقليم

أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، الثلاثاء، أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية في حكومة الإقليم بخصوص إيقاف الرواتب غير القانونية لاتساوي شيئا أمام حجم الفساد الكبير.

وقال رابر في حديث صحفي إن “هنالك الآلاف من الفضائيين ومن الحزبيين الذين يتسلمون رواتب بشكل قانوني ومايتم إعلانه لايساوي شيئا أمام الكم الكبير من عمليات الفساد التي تقوم بها حكومة الإقليم وأحزاب السلطة”.

وأضاف أن “هذه البيانات هي مجرد إعلام في محاولة لإسكات صوت المواطنين الذين يطالبون بكشف المستورد وإيقاف هدر الأموال وصرف الرواتب المتأخرة، وهنالك تغطية على عمليات الفساد المشتركة بين أحزاب السلطة”.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان عن إيقاف أكثر من 10 ألف راتب لموظفين يتسلمون رواتب غير قانونية في الإقليم