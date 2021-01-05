الفتح: حكومة الكاظمي فشلت بتنفيذ 83% من برنامجها

اكد تحالف الفتح , الثلاثاء , أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قشلت فشلا ذريعا بتنفيذ البرنامج الحكومي البسيط الذي تعهدت بتنفيذه امام القوى السياسية التي صوتت على حكومته , مشيرا الى ان الحكومة فشلت لغاية الان بتنفيذ 83% من ذلك البرنامج.

وقال عضو التحالف النائب حامد ياسين في تصريح صحفي, ان ” لجنة التقييم الحكومي اشرت بعدم تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي البسيط التي تعهدت بتنفيذه حكومة الكاظي امام القوى السياسية التي صوتت للحكومة ” .

وأضاف ان “ما أنجزته حكومة الكاظمي من البرنامج سوى 17% وهذه النسبة هي أصلا لمشاريع اوشكت على الانتهاء من قبل الحكومات السابقة وقد تم تجييرها لحكومة الكاظمي”.

وأشار ياسين إلى أن “النسبة التي قشلت حكومة الكاظمي بتنفيذها للبرنامج الحكومي هي 83% وهي نسبة تستدعينا الى محاسبة الحكومة برمتها ”