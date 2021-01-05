بالصور.. سنجار تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة

نظم الفوج الثالث (قوة سنجار) مسيرة بمناسبة ذكرى استشهاد القادة الشهداء ابومهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في مركز قضاء سنجار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أنه “شارك في المسيرة الفوج الرابع والخامس – قيادة عمليات نينوى ، فرسان الكفيل أبطال الفوج الثالث- قوة سنجار تنظم مسيرة حاشدة في قضاء سنجار”.

ونقل البيان عن آمر قوة سنجار محمود رضا الأعرجي قوله، إن “مقاتلي الحشد الشعبي المقدس مع مناصريه ومحبيه حضروا للمشاركة في المسيرة للتجول داخل قضاء سنجار وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد القادة”