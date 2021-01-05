الفتح: تصريحات داود تنم عن حقد دفين تجاه الانتصارات التي حققها القادة الشهداء

العميل الامريكي هشام الداود

وصف النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، الثلاثاء ، تصريحات مستشار رئيس الوزراء العميل الامريكي هشام داود بـ”المسيئة” لقادة النصر وتنم حقد دفين تجاه الانتصارات التي حققها القادة الشهداء ، مشيرا إلى أن هناك اشخاص يتأثرون بالمحتل الأمريكي ومنهم هشام داود.

وقال تقي في تصريح صحفي “ندين وبشدة تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داود المسيئة لقادة الانتصار على داعش”، مبينا أنه “في كل مرة يتوانى مستشار رئيس الوزراء المدعو هشام داوود الاساءة للحشد الشعبي”.

وأضاف، أن “هذه التصريحات تنم عن حقد دفين تجاه الانتصارات التي تحققت على أيدي قادة النصر وأبناء الحشد الشعبي على فلول داعش الاجرامي”.

ودعا تقي رئيس الحكومة إلى “اتخاذ موقف واضح من مستشاره او يبين لنا موقفه من التصريحات المسيئة التي تصدر بين الحين والآخر من مستشاره”، مؤكدا أن “داود معروف لدى الجميع يتأثر بالمحتل الأمريكي وكل ما يصدر منه من إساءة ضد الحشد الشعبي ينم عن حقد”.