نائب: احزاب كردية وسنية تسيطر على ارصفة بموانئ البصرة

اعترف النائب في التيار الصدري عن محافظة البصرة بدر الصائغ، الاثنين، عن سيطرة احزاب كردية وسنية على بعض الارصفة في موانئ البصرة اضافة الى بعض الاحزاب الشيعية ويقفون وراء عمليات التهديد التي تجري وحالات الفساد.

وقال الصائغ في حديث صحفي ان “هناك ضغوط كبيرة تمارس داخل الموانئ والارصفة في البصرة وكل حزب لديه عدد من الارصفة يسيطر عليها من ضمنه التيار الذي انتمي اليه .

واضاف ان “كل شركة تأتي وتحصل على عقد في ارصفة موانئ البصرة يقف خلفها احد الاحزاب ولن تتمكن اي شركة من الحصول على عقد ما لم يكن خلفها حزب ساند لها ويفرض سيطرته على الرصيف من خلال الشركة”.

واوضح الصائغ ان “هناك احزاب كردية وسنية لديها سيطرة على بعض الارصفة في الموانئ اضافة الى احزاب شيعية وجميع المكونات”، مبينا ان “الشركة تأخذ العقد ومن ثم تتضرر المصالح مع تلك الشركات وتبدا بعدها مراحل التهديد والوعيد”.