شهدت العاصمة بغداد منذ صباح اليوم الاثنين وحتى المساء، زخما مروريا كبيرا ادى الى توقف حركة السير.

وبحسب مواطنين فأن ذلك ادى الى تاخر وصول المواطنين والموظفين الى اعمالهم ومن ثم عودتهم الى منزلهم.

وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل والتخفيف من حدة الازدحامات.

وعند الاستفسار عن سبب هذا الزخم المروري تبين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بزيارة لعدد من مناطق بغداد منها ساحة التحرير واتبعت اجراءات امنية مشددة منعا لاغتيال ابن مشتت مما ادى الى تاخر المواطنين والموظفين من الوصول الى اعمالهم ومن ثم عودتهم الى منازلهم وبدلا ان يقدم الخدمة لهم اصبح نقمة عليهم ويوما بعد يوم ينحدر العراق نحو الهاوية بسبب سياسات رئيس الوزراء الرويبضة مصطفى ابن مشتت الغريباوي