القبض على ارهابي اشترك بتفجير مفخخة قتلت 30 عراقيا في المثنى

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على ارهابي ببغداد، بتهمة اشتراكه بتفجير عجلة مفخخة في محافظة المثنى في العام 2016.

وقالت الوكالة في بيان انه "في مطلع العام ٢٠١٦ انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيها اكثر من ثلاثين شهيداً ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد و المثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".

واشار البيان الى ان "الارهابي مطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي . وقد تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته الى جهة الطلب".