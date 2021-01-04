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القبض على متهم قتل ابنه "نحرا" شمالي شرق بغداد


أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على احد المتهمين الذي قتل ابنه نحرا.

وقالت المديرية في بيان إن "دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل اثر ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤)  مخبرا بقيام احد الاشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر (٣ سنوات) (نحراً) ضمن منطقة حي اور".

وأفادت المديرية بـ"قيامها بتوجيه دوريات النجدة الى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم  بعد مطاردته داخل الازقة"، مشيرة إلى "قيامها بتسليمه إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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