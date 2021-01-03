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توضيح من مديرية شرطة اربيل بشأن ما حصل في ليلة رأس السنة


اصدرت مديرية شرطة اربيل، الاحد، توضيحا بشأن ما حصل في ليلة رأس السنة، فيما اشارت الى اعتقال 16 متهما.

وقالت المديرية في بيان  "في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات، لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال 16 متهماً وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات".

واضافت انه "يمكن لأي شخص تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية"، لافتة الى ان "كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل".

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توضيح من مديرية شرطة اربيل بشأن ما حصل في ليلة رأس السنة
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