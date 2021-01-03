الأخبار

الفتح: تظاهرة التحرير بداية الشروع باستعادة السيادة الوطنية


اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان تظاهرة ساحة التحرير هي بداية حقيقية للشروع في استعادة السيادة الوطنية, مطالبا الحكومة بالكشف عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة.

وقال جابر في تصريح صحفي , ان “ابرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون المنددين بجريمة استهداف قادة النصر من قبل الإدارة الامريكية وعلى راسها الخاسر ترامب هي مطالبة الحكومة الى استعادة السياة الوطنية”.

وأضاف أن “رفع تلك الشعارات هو الشروع بعودة سيادتنا الوطنية, فضلا عن انه يعد بمثابة الثار الأول لقادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما ” .

وأوضح جابر، ان “الحكومة وعدت الرأي العام بالكشف عن المتورطين بالجريمة وكذلك التحقيقات بشان الحادث الا انها لم تف بوعدها ” , مطالبا ” الحكومة بالكشف العاجل عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة” . 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: تظاهرة التحرير بداية الشروع باستعادة السيادة الوطنية
"ذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني"... قائد الحرس الثوري يوجه رسالة إلى مقاتلي فيلق القدس
الصحة تسجّل أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أيار الماضي
الشيخ جلال الدين الصغير : شهادة مفاخر الامة عرت ارهاب الاستكبار والصهاينة وفضحت المنافقين والطائفيين وأدنياء النفوس في العراق
الأمن النيابية: اخراج القوات الأميركية قرار وطني يمثل جميع العراقيين
العامري يوجه طلبا للحكومة بشأن خروج الاميركان والاتفاقية الصينية
الصحة تسجل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الفتح يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها
التخطيط النيابية: وزير المالية ومحافظ البنك المركزي معرضان للإقالة
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك