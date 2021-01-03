الأمن النيابية: اخراج القوات الأميركية قرار وطني يمثل جميع العراقيين

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، الاحد، أن اخراج القوات الامريكية من البلاد قرار كل العراقيين، مشيرا إلى أن الجميع بات مدرك لخطوة بقاء تلك القوات.

وقال تقي في تصريح صحفي ان “قرار اخراج القوات الاجنبية والأميركية من العراق ليس قرارا سياسيا بل قرار وطني يمثل كل اطياف الشعب العراقي”،

مؤكدا أن “بلادنا ليست بحاجة لوجود اي قوة اجنبية على ارضها في ظل وجود قوات وطنية قادرة على درء مخاطر الارهاب واي تهديد خارجي يمس امن واستقرار العراق”.

واضاف، ان “وجود القوات الاجنبية ومنها الامريكية بات يتسبب بحدوث ازمات ومشاكل لاحصر لها في العراق”، مبينا أن “قرار البرلمان بإخراج تلك القوات يمثل بعد نظر لتفادي اشكالات كبيرة”.

وأشار تقي إلى أن “كل العراقيين يدركون خطورة بقاء تلك القوات على ارض البلاد لذا فالجميع متفق على اخراجها وفق قرار مجلس النواب الذي يمثل صوت الشعب العراقي”.