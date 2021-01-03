"ترامب ارهابي".. برلمانيان يتظاهران امام السفارة الاميركية في بغداد

تظاهر برلمانيان عراقيان، صباح الاحد، (3 كانون الثاني 2020)، امام مقر السفارة الاميركية في العاصمة بغداد في الذكرى لسنوية الاولى لحادثة المطار، ووصفا عبر يافطة رفعاها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه "ارهابي".

وقال مصدر صحفي ، إن النائبين في البرلمان العراقي يوسف الكلابي وحسن فدعم الجنابي نظما، صباح اليوم، تظاهرة بمفردهما أمام السفارة الأمريكية في بغداد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتيال قادة النصر في مطار بغداد الدولي.

وأوضح ان البرلمانيين رفعا شعارات تندد بسياسية ترامب ووصفاه بالارهابي، واتهماه بانه شريك تنظيم داعش، فيما رفعا صورة للمهندس وسليماني.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد في هذه الاثناء تظاهرة سميت بـ"مليونية السيادة" استذكارا لحادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني الشهيد الحاج قاسم سليماني اثر ضربة جوية امريكية غادرة جبانة في مطار بغداد مطلع العام 2020.