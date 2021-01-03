سفير العراق في إيران: لن نؤيد أي قرار دولي ضد طهران

قال السفير العراقي في طهران نصير عبد المحسن عبد الله، الأحد (3 كانون الثاني، 2021) إن بغداد لن تؤيد أي قرار يقف بالضد من إيران، في المحافل الدولية.

وقال عبد الله في حديث لوكالة "إرنا"، في معرض حديثه عن موقف العراق من الاقتراح الأمريكي لإضافة بندين جديدين إلى ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021 لإحياء لجنة العقوبات ضد إيران، إن "العراق لا يدعم ولا يؤيد أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية".

وبين أن "العراق كان يعارض بالأساس عرض هذا الاقتراح في الأمم المتحدة".

وأضاف ان "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعث برسالة بهذا الشأن"، مؤكدا أن "العراق لا يؤيد أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاقا، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع".

وأشار إلى أن "إيران بلد صديق وجار لنا، ولدينا علاقات وثيقة للغاية معها وسياسة العراق الثابتة كانت دائما ضد أي قرار أو عمل ضد جميع جيرانه، وخاصة الجمهورية الإسلامية الايرانية".