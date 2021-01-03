أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة

علق غابريال سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاحد، على إمكانية محاكمة الأخير بجريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس والفريق الشهيد قاسم سليماني.

وقال سوما في حوار إن “ترامب له حصانة قانونية ولا يمكن محاكمته”، مشيرا إلى أن “القضاء الامريكي نفسه لا يستطيع محاكمة ترامب”.

وبرر سوما ارتكاب ترامب لجريمة المطار بـ”تلقيه معلومات عن عزم سليماني القيام باستهداف السفارة”، مبينا أن “سليماني له دور كبير بقتل الجنود الامريكيين في العراق”.

ولفت عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي إلى أن “ الولايات المتحدة الأميركية وايران لا تريدان الدخول بحرب بينهما”.