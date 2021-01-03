بالوثيقة ..عزل امر لواء تابع لعمليات ديالى واحالة ضابطين للتحقيق بسبب هجوم” حلوان”

كشف النائب مضر الكروي، الاحد، عن عزل امر لواء تابع لعمليات ديالى واحالة ضابطين للتحقيق بسبب هجوم حلوان.

وقال الكروي في حديث صحفي ،ان” وزير الدفاع جمعة عناد اصدر قرار بعزل امر لواء تابع لعمليات ديالى من منصبه واحالته مع ضابطين اخريين للتحقيق على خلفية هجوم داعش على نقاط الجيش في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء( 75كم شمال شرق بعقوبة) يوم امس ما اسفر عن استشهاد واصاب 8 جنود”.

واضاف الكروي،ان” لجنة امنية رفيعة ستصل الى حلوان لتقييم الموقف الامني ووضع حلول عاجلة لمنع تكرار الخروقات التي تسببت في سقوط ضحايا في صفوف منتسبي القوى الامنية والمدنيين في الاشهر الاخيرة”.

وكان جندي استشهد واصيب 7 اخريين في هجوم شنه داعش على قطعات الجيش قرب حلوان في ناحية جلولاء شمال شرق ديالى مساء يوم امس”