مسيحيون: الشهيد المهندس سيبقى حيا في ضمائرنا

أكد رجل الدين المسيحي خوري قيران، الأحد، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس سبقى حيا في ضمائرنا بسبب ماقدمه من تضحيات لجميع مكونات الشعب العراقي.

وقال قيران في تصريح صحفي إن “المسيحيين يتذكرون بألم فاجعة استشهاد المهندس الذي قدم تضحيات كبيرة وساهم بتحرير مناطق سهل نينوى من قبضة داعش الإرهابي”.

وأضاف أن “الشهيد كانت له مواقف جميلة من المسيحيين وحفظ كرامتهم وإعادة العوائل النازحة لمناطقها، وهذا دليل على مدى الإنسانية العظيمة والوطنية التي كان يتحلى بها، واستشهادة كان خسارة لنا ولجميع مكونات الشعب العراقي فقد كان سندا للجميع”.