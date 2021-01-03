اول تعليق برلماني على نية اسرائيل التطبيع مع اقليم كردستان

علق كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، الأحد، (3 كانون الثاني 2021)، على نية اسرائيل التطبيع مع اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم لا يجرؤ اعلان العلاقة مع اسرائيل رسميا.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "العلاقات بين اقليم كردستان واسرائيل موجودة بشكل سري"، مبينا ان "الاقليم لا يملك الجرأة الاعلان عنها رسميا".

واضاف ان "نية الاقليم اعلان العلاقات مع اسرائيل بشكل رسمي، بشرط ان يكون مرافق له موقف من الحكومة العراقية وكل ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "الاقليم لا يجرؤ اعلان العلاقة مع اسرائيل رسميا ويعلم جيدا موقف العراق المتشدد من تلك العلاقات".

واكد ان "العلاقات السرية بين الاقليم واسرائيل تخص النفط المهرب من الاقليم والذي يذهب الى الموانئ الإسرائيلية".

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع لسكرتارية حزب (الليكود) الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى توقيع اتفاق سلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.