تنسيقية الشهادة والسيادة تصدر توصيات هامة للمشاركين في تظاهرة ساحة التحرير

وفاءً منا لدماء القادة الشهداء ولطرد القوات الأميركية المحتلة من العراق، تدعوكم اللجنة التنسيقية العليا لتظاهرات الشهادة والسيادة الى المشاركة في تظاهرة يوم غد الاحد ١/٣ /٢٠٢١ "المليونية" في ساحة التحرير وفي ذات الوقت تضع اللجنة عددا من التوصيات المهمة للمشاركين بالتظاهرة:

1-عدم حمل اي راية غير العلم العراقي والحشد الشعبي .

2-يمنع ارتداء الزي العسكري خلال التظاهرة.

3-عدم إطلاق أية شعارات حزبية او سياسية او طائفية ويكون المطلب الاساس هو خروج القوات الأميركية المحتلة من العراق.

4-عدم رفع راية لأي فصيل أو تشكيل أو حزب سياسي خلال التظاهرة.

5-عدم حمل اي صورة لشخصية سياسية او رمز ديني.

6-الالتزام بوقت التجمع المحدد بالساعة العاشرة صباحاً ومكانها المحدد ضمن ساحة التحرير على ان تبدأ التظاهرة الساعة الواحدة ظهرا.

7-مساعدة القوات الامنية وإبداء التعاون التام معها لإنجاح هذا التجمع المليوني السلمي الذي يهدف لتأكيد سيادة العراق.

8- الالتزام بالإجراءات الصحية.

اللجنة التنسيقية العليا لتظاهرات الشهادة والسيادة