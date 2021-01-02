قائممقام مركز كربلاء يطالب اصحاب المولدات الاهلية المضربين باستئناف التشغيل

طالب قائممقام مركز كربلاء حسين المنكوشي، السبت، اصحاب المولدات الاهلية الذين اعلنوا اضرابا عن التشغيل بسبب التسعيرة الجديدة استئناف العمل لخدمة المواطنين.

وقال المنكوشي في تصريح صحفي“اننا نطالب اصحاب المولدات الاهلية الذين اعلنوا اضرابا عن التشغيل بسبب التسعيرة الجديدة استئناف العمل لخدمة المواطنين، حتى نصل الى حلول ترضيهم والمواطنين”.

واضاف المنكوشي انه “لدينا اجتماع طارئ في لجنة تشغيل المولدات للوصول الى حلول ترضي الجميع وتخدم المواطنين”.

يذكر ان كربلاء اقرت ان سعر تشغيل الامبير الذهبي بـ11 الف دينار وللعادي بـ7 الاف دينار، وهو ما اعترض عليه اصحاب المولدات واعلنوا اضرابا عن التشغيل بسبب تردي الكهرباء الوطنية.