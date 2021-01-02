نائب: “مليونية السيادة” غدا ستكون دليلا على رفض الشعب للتواجد الأمريكي

عد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , السبت , التحشيد الكبير للتظاهرات التي ستنطلق غدا الاحد دليلا واقعيا لرفض الشعب العراقي للتواجد الأمريكي ولسيادة البلاد الوطنية وصفعة لادارته المتمثلة بالرئيس الخاسر ترامب .

وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” هدف التظاهرة الكبيرة التي ستقام في بغداد وجميع المحافظات بذكرى استشهاد قادة النصر هي إشارة الى رفض الشعب العراقي الى تواجد القوات الامريكية في العراق , كما انها ستكون بمثابة صفعة لادارة الخاسر ترامب ” .

وأضاف ان ” تظاهرة الغد ستكون رسالة شعبية مفادها المطالبة بحفظ سيادة البلاد وثارا لدما كل الشهداء وهذا يمثل الحس الوطني الحقيقي للشعب العراقي الرافض بتواجد أي قوة اجنبية على ارضيه ”

ومن المقرر خروج تظاهرات شعبية حاشدة، غدا الاحد، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.