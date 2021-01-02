النائب محمد صاحب الدراجي يقترح تسليم وزارة الكهرباء لأصحاب المولدات الاهلية

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، السبت (2 كانون الثاني 2021)، "ساخراً" تسليم ادارة وزارة الكهرباء الى أصحاب المولدات الاهلية.

وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر عبر "لهجة دارجة وساخرة" إن "63 ترليون دينار عراقي تم صرفها على قطاع الكهرباء إلا أن القطع مازال 4 ساعات يوميا وساعة تزويد في الشتاء".

واضاف، باللهجة الدارجة "خلف الله على ابو المولده ساتر عالناس"، مقترحا "ادارة وزارة الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية".