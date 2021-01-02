النزاهة النيابية تدعو الكاظمي للاستقالة لفشله بإحالة المشاريع الاستثمارية

دعت لجنة النزاهة النيابية، السبت، الكاظمي الى تقديم استقالته بعد فشلة في ادارة الدولة ومحاربة الفساد وفشله في احالة العقود الاستثمارية لشركات ناجحة بينها ميناء الفاو.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “الحكومة عاجزة عن توفير أموال إنجاز مشروع ميناء الفاو رغم احالة مشروع ميناء الفاو الى شركة كورية”.

واضاف ان “الكاظمي وحكومته امتازا بسوء الادارة والفشل في ادارة الدولة”، مشيرا الى ان “الحكومة الحالية لم تتقدم اي خطوة بمجال محاربة الفساد مما يستدعي منها تقديم استقالتها وفسح المجال لإدارة البلاد من قبل شخصيات كفؤة”.

واوضح المياحي ان “ابز ما فشلت به حكومة الكاظمي هو احالة المشاريع الاستثمارية لشركات فاشلة وغير متخصصة”،

مبينا ان “من بينها احالة ميناء الفاو الى شركة دايو الكورية والتي لاتمتلك الامكانيات التي تؤهلها لإنشاء الميناء”