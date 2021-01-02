لجنة نيابية تعلن اكمال ملفات استجواب وزيري النقل والإسكان

أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، السبت، اكمال ملفات وزيرين في حكومة مصطفى الكاظمي تمهيدا لاستجوبهما تحت قبة البرلمان.

وقال العطافي في تصريح صحفي إن “لجنة الخدمات النيابية استكملت ملفات وزيري الإسكان والنقل بغية استجوابهما داخل البرلمان طبقا لإجراءات مجلس النواب”.

وأضاف أن “هناك ملفات أخرى تخص وزارات أخرى يجري العمل على إعدادها داخل المجلس”.

وأشار إلى أن “هذه الاجراءت هي في اطار تدعيم عمل الحكومة”، مؤكدا ان “ملفات استجواب وزيري الاسكان والنقل استكملت وبانتظار ارسالها الى رئاسة البرلمان “.