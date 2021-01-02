وضع صورة الشهيدين أبو مهدي المهندس وسليماني على المطعم التركي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت (2 كانون الثاني 2021)، صورة كبيرة تم وضعها على مبنى المطعم التركي وسط بغداد لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل أبو مهندي المهندس.

كما تداولت مواقع التواصل صورة ثانية امام المطعم تجمع المهندس بقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قبل يوم واحد من ذكرى اغتيالهما في غارة اميركية العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية نفذت، الجمعة (3 كانون الثاني 2020)، غارة جوية باستخدام طائرة مسيرة استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وعدداً من مرافقيهم، أثناء خروجهم من مطار بغداد.

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد تظاهرات في ساحة التحرير من قبل أنصار الحشد والفصائل العراقية، في الذكرى الأولى لحادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

وكان المطعم التركي في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد والمقابل لساحة التحرير معقلا للمتظاهرين خلال الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في تشرين الاول من العام 2019، واشتهر باسم "جبل أحد".