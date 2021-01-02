القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار في الكرادة

بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه ، وعلى الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمسة سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار . وقد تم ايداعهما التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.



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