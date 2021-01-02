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القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير "محلات" في ديالى


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير "محلات" في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان انه "بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ تم تفجير عبوة ناسفة على احد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور يومان تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثانِ".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى وبعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للإيحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة اخرى وهذه التعليمات صدرت اليهم من قبل عصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى ، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية مع العرض ان والدهُ احد ارهابيي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً".

 

وأوضحت الوكالة، أنه "تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

 

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