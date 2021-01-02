شرطة النجف تلاحق القائمين على "صفحات وهمية" قانونياً

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت، ملاحقتها القائمين على "صفحات وهمية" قانونياً.

وذكرت المديرية في بيان أنها "تؤكد امتلاكها صفحة رسمية واحدة فقط ومثبتة من قبل وزارة الداخلية وما عداها هي صفحات وهمية وغير رسمية ولا تمت للوزارة او المديرية بصلة".

وأضافت أنه "من يتعرض الى إساءة او قذف او تشهير ممكن أن يرفع دعوى قضائية ضد هذه الصفحات المشبوهة والوهمية وان من اهم هذه الصفحات الوهمية صفحة تحمل اسم افواج طوارئ النجف فهي لا تمت بصلة لشرطة النجف"، مؤكدة البدء بملاحقة القائمين عليها قانونياً".