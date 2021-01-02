أمن الحشد يعتقلون 13 شخصاً يحملون أسلحة غير مرخصة في كربلاء

أفاد مصدر في مديرية أمن الحشد الشعبي، السبت، باعتقال 13 شخصاً يحملون أسلحة غير مرخصة في محافظة كربلاء.

وقال المصدر، إن "أمن الحشد الشعبي أقدموا، اليوم، على اعتقال مجموعة اشخاص ينتحلون صفة منتسبين في هيئة الحشد الشعبي من قبل مديرية امن الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة يبلغ عددهم ١٣ شخصاً قرب منطقة القطارة".

وأضاف أن "المعتقلين كانوا يرتدون الزي العسكري ويحملون اسلحة غير مرخصة ويقومون باستفزاز الناس".