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النائب عدي الشعلان : حكومة الكاظمي لاتملك رؤية اقتصادية والحل بتشكيل “خلية ازمة”


اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عدي الشعلان، الجمعة، بان حكومة الكاظمي لاتملك رؤية اقتصادية واضحة المعالم.

وقال الشعلان في حديث صحفي،ان” الموازنة التي ارسلتها حكومة الكاظمي الى مجلس النواب قبل ايام غير منصفة وجعلت من الموظفين ضحية لدفع فاتورة الادارة السيئة للازمة المالية التي تعصف في البلاد مؤكدا بان الحكومة لاتملك اي رؤية او ستراتيجية اقتصادية لاخراج البلاد من ازماتها المتعاقبة وكل مايقال عن مكافحة الفساد غير دقيق”.

واضاف الشعلان،ان” الكاظمي لايملك اي مستشاريين اقتصاديين رغم ان الوضع يحتم تشكيل خلية ازمة من نخب اقتصادية تسهم في اعطاء حلول للازمة الراهنة لافتا الى ان الحكومة لاتملك الجراءة ولايمكن ان تبني البلد في ظل سياساتها الخاطئة متسائلا كيف يقف محامي الحكومة مع الشركات الهاتف النقال ضد البرلمان وهم يدركون حجم الاخطاء والتراكمات السلبية لها والديون الطائلة التي بذمتها “.

واشار الى ” رفضه ان يدفع الموظفين فاتورة الاخطاء المتكررة للحكومات ومنها حكومة الكاظمي مبينا ان ضرورة الانفتاح على القدرات الاقتصادية في الجامعات وخلق خلية ازمة تسهم في بلورة حلول تنقذ البلاد من الوضع الراهن باقل الخسائر”.

ويعاني العراق من اوضاع اقتصادية صعبة جدا بسبب الازمة المالية المحتدمة والتي اثرت على دفع الرواتب منذ اشهر عدة”.

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