خلية الإعلام الأمني: اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بإحدى السفن قرب الموانئ العراقية

أعلنت السلطات العراقية أنها تعمل على إبطال مفعول لغم بحري كبير ملتصق بإحدى السفن بالمياه الدولية، موضحة أنه تم إخلاء سفينة أخرى كانت تتزود بالوقود من السفينة الملتصق بها اللغم.

ونقلت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان "لوحظ في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس، وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".

وذكر البيان أنه "تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو.. وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء عليها بعد أن تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأكدت أن فريق المعالجة "مستمر بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة".