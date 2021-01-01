"حزب الله": دم الشهيد سليماني يغلي في شرايين المقاومة

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إن "دم قاسم سليماني ما زال يغلي في شرايين المقاومة".

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التي أقيمت صباح اليوم الجمعة بجامعة طهران.

وأضاف صفي الدين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيل أنه باغتيال سليماني فإن محور المقاومة سيتفكك ويتراجع وأن "صفقة القرن" ستفرض على الشعب الفلسطيني، وأن المقاومين سيتعبون"، لكن المقاومة التي "غذّاها سليماني بسهره، وأعطاها من روحه ودمائه، ستبقى في كل الساحات والميادين".

وأشار إلى أن "راية قاسم سليماني ستبقى خفاقة عالية، وسيرفعها المقاومون فوق قبة الأقصى الشريف"، مشدداً على أنه "كان الفاتح الحقيقي وقائد الجهاد قبل استشهاده وبعده".

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن المقاومة "ستنتقم من الولايات المتحدة شر انتقام".

وقتلت أمريكا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد.

وردت طهران باستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بعدد من الصورايخ البالستية.