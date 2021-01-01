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أصحاب المولدات في كربلاء يضربون احتجاجا على تسعيرة الخط الذهبي الجديدة


أفاد مصدر صحفي في كربلاء، اليوم الجمعة، بأن أصحاب المولدات في المحافظة اعنوا إضرابهم عن تشغيل مولداتهم احتجاجا على التسعيرة الجديدة للخط الذهبي.

وقال المصدر إن أصحاب المولدات الأهلية في محافظة كربلاء قرروا إضرابهم عن تشغيل مولداتهم بسبب التسعيرة الجديدة للخط الذهبي التي قررتها الحكومة المحلية مؤخرا.

وأضاف أن أصحاب المولدات ابلغوا المواطنين إنهم سيبقون على الخط العادي فقط، مؤكدا أن جميع المولدات الآن في حالة الاطفاء.

 

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أصحاب المولدات في كربلاء يضربون احتجاجا على تسعيرة الخط الذهبي الجديدة
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