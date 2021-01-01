قتلى و جرحى بينهم أب وأبناه بنزاع على أرضٍ بأربيل

افاد علي عبدالله مدير شرطة قضاء “كويسنجق” التابع لمحافظة اربيل عاصمة إقليم كردستان، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى بنزاع بين أُسرتين على قطعة ارض في ناحية “ديگله”.

وقال عبدالله في بيان انه “في قرية “أشكوت سقا” التابعة للناحية المذكورة، و بسبب نزاع على ارض قُتل اربعة اشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح”.

واشار الى ان “احدى الاسرتين لديها ثلاثة قتلى هم أب وابناه، والأُسرى الأُخرى لديها قتيل وثلاثة جرحى، مبينا ان من بين الجرحى امرأة”