الأخبار

الزبيدي: كل من بصم على ولاية المالكي الثانية وجولات التراخيص سيدخل النار


شن وزير المالية الأسبق  باقر الزبيدي، الخميس (31 كانون الأول 2020)، هجوماً حاداً على حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في ولايته الثانية (2010-2014)، مشيراً إلى أن كل من "بصم" على هذه الولاية وجولات التراخيص "سيدخلون النار يوم القيامة".

وقال الزبيدي في لقاء تلفزيوني عرض مؤخراً على القناة الفضائية العراقية الرسمية "إني اتحدث كوزير مالية أسبق ورئيس كتلة المواطن النيابية .. راقبت لأربع سنوات اداء حكومة المالكي الثانية"، معتبراً أنها "كانت الكارثة التي حلت بالعراق".

ووصف الزبيدي، الولاية الثانية للمالكي بأنها "كانت كارثة الكوارث"، مضيفاً أن "كل وزير من وزراء حكومة المالكي الثانية كان يسرق (براحته وعلى حل شعره)"، وفق وصف الزبيدي. 

وأضاف، أن "كل وزير من حكومة المالكي الثانية كان يرى الآخر في السرقة فيسرق هو أيضاً"، مشيراً إلى أن "كل من شارك في ولاية المالكي الثانية سيحاسبه الله يوم القيامة، وأن  الله سيرمي بالنار كل من بصم على الولاية الثانية".

وعن جولات التراخيص النفطية، قال الزبيدي، إن "كل من بصم عليها سيرميه الله في النار كونها دمرت العراق"، موضحاً أن "كل شركة تأخذ 12 مليار دولار لكل 22 مليار من مبيعات النفط العراقي".

وأكد الزبيدي، أنه "كوزير مالية ووزير النقل عامر عبد الجبار فقط من عارضا جولات التراخيص"، كاشفاً عن "رفضه طلباً من نوري المالكي لحضور اجتماع جولات التراخيص".

ولفت الزبيدي إلى أن "الصينيين من الشركات التي دخلت جولات التراخيص كانوا يتنقلون من العراق الى الصين عن طريق الخطوط الجوية القطرية والاماراتية، ويرفضون التنقل عبر الخطوط  العراقية رغم الفارق الكبير بالأسعار"،

عازياً السبب الى "تلقيهم عمولات وارباح من تلك الشركات، ما ادى الى خسارة كبيرة في المال العام كون اجور النقل تدفع من الموازنة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة: عفو ترامب عن “بلاك ووتر” إهانة للعدالة وضحايا مذبحة ساحة النسور
خلال استقباله السفير العراقي بطهران..رضائي: استشهاد سليماني والمهندس معا عزز اواصر الاخوة بين ايران والعراق
خبير أمني: كل المؤشرات تؤكد بان التحشيد الأمريكي “حرب نفسية”
الزبيدي: كل من بصم على ولاية المالكي الثانية وجولات التراخيص سيدخل النار
خلافات بين الحزبين الكرديين بسبب التحركات الأمريكية في كردستان
العامري: مخطط تشرين كان يهدف للاقتتال الشيعي الشيعي
مستشار الكاظمي : لا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة
ايران تعلن اكتمال ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني وتؤكد: لائحة الاتهام تتضمن 48 اسما
احباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى
الاستخبارات تعلن القبض على 12 إرهابياً في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك