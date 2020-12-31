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خلافات بين الحزبين الكرديين بسبب التحركات الأمريكية في كردستان


كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن وجود خلافات جديدة بين الحزبين الكرددين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني تتعلق بالتوتر الحاصل بين أمريكا وإيران.

وقال المصدر  إن “الاتحاد الوطني قلق من محاولة أمريكا تحويل الصراع إلى داخل الإقليم، ما قد يؤثر وضع المواطنين والأمن والاستقرار، فضلا عن علاقات كردستان بإيران”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني أوصل رسالة للديمقراطي بأن إيران وقفت مع الشعب الكردي في مناسبات وأزمات عديدة، واحتضنت القيادات الكردية أيام القتال ضد نظام حسين، وساعدت الإقليم في الحرب ضد تنظيم داعش”.

وأشار إلى أنه “من هذا المنطلق فأن الاتحاد الوطني يرى بأن، على الإقليم أن لايقف مع الولايات المتحدة، ويلتزم جانب الحياد، وأن تكون تحركات القوات الأمريكية وطائراتها بموافقة السلطات الاتحادية”.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوصول قوة عسكرية أمريكية قادمة من شمالي سوريا، واستقرت في قاعدة الحرير بمدينة أربيل

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