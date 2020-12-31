الشيخ قيس الخزعلي يعلق على تمرير عقد دايو: سنعمل بكل قوة لابطال هذه الجريمة الكبرى

علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، على تمرير عقد دايو لبناء ميناء الفاو.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر "إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية "دايو"، سيأتي اليوم الذي فيه تفتضحون، ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من أجل مغانمکم لخاصة".

واضاف "من جانبنا، سنعمل وبكل قوة للإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق"، داعيا "الشرفاء كافة الى أن يقفوا معنا ولا يسكتوا".