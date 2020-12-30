الشيخ خالد الملا محذرًا من تزوير التاريخ: قادة النصر اخمدوا نار الفتنة ونبذوا التطرف

أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملا، الأربعاء، أن القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني وقفا مع الاعتدال ضد التطرف، مشيرا إلى ان دورهما كان كبيرا وتجاوز محاربة “داعش”.

وقال الملا في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني التي اقامته السفارة الإيرانية بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر: إن “القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني كان دورهما كبيرا في حماية العراق من داعش الإرهابي واخماد الفتنة الطائفية”، لافتا إلى أن “دورهما تجاوز محاربة داعش”.

وأضاف، أن “المهندس وسليماني ومعهما شرفاء الامة وقفا مع خط الاعتدال ضد خط التطرف”، محذرا من “تزوير التاريخ والوقوع في فريسة التزوير”.