وزير أسبق: مشروع الفاو قد ينتهي.. التوقيع مع دايو الكورية خطأ كبيرًا

أكد وزير النقل الأسبق سلام المالكي، الأربعاء، إن وزارة النقل ارتكبت خطأ كبيرًا بتوقيع عقد ميناء الفاو مع شركة دايو الكورية.

وقال المالكي في حديث لقناة العهد: إن “العراق لن يكون قادرا على دفع المستحقات المالية للشركة الكورية، مبينا ان شركة دايو لديها تجربة سيئة بسبب تأخرها بتنفيذ كاسر الأمواج لمدة 5 سنوات”.

وأضاف، “حذرنا الحكومة مرارا بعدم توقيع العقد مع شركة دايو الكورية، لافتا إلى ان وزارة النقل تتحمل المسؤولية بعدم توفير الاموال”.

وتابع، إن “الاستعجال الحكومي ادخل العراق في مطب من الممكن ان ينهي مشروع الفاو، مشيرا إلى ان الكتل السياسية معنية بإعادة التفاوض مع الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو”.