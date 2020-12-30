المالية النيابية: سنناقش الموازنة بعد عطلة رأس السنة

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ستبدأ بعد عطلة رأس السنة.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان "مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ستبدأ بعد عطلة رأس السنة".

واضاف ان "مجلس النواب سيقوم بالتاكيد بتعديل الموازنة ومناقلة المبالغ الواردة فيها"، مشيرا الى ان "الموازنة تقدر بأكثر من 160 ترليون دينار وهذه الاموال ضخمة وكبيرة جداً".

واوضح ان "مجلس النواب لديه صلاحية التخفيض والمناقلة في ابواب الموازنة وستقوم اللجنة المالية بالاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية ومناقشة التخصيصات الواردة في الموازنة وسبل تخفيضها".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.