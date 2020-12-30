الحشد الشعبي يكشف تفاصيل مهمة عن “انتحاري بعقوبة”

كشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن تفاصيل مثيرة عن ارهابي انتحاري قتل قرب بعقوبة .

وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “ الارهابي الانتحاري الذي قتل قرب بعقوبة من قبل قوة استخبارية كشفت هويته منذ 6 اشهر وكان مطاردا وهو عراقي الجنسية مطلوب للقضاء بتهمة الارهاب منذ 4 سنوات واكثر وكان ينشط في ثلاثة مناطق في ديالى منها قاطع شمال غرب بعقوبة”.

واضاف، ان “لاستخبارات الحشد الشعبي دور مهم وفعال في رصد الانتحاري خاصة وان لديها غرفة عمليات مشتركة مع ممثلي الاستخبارات في كل المفاصل الامنية لتوحيد المعلومات الخاصة بالارهابيين وتنفيذ عمليات نوعية لتعقبهم”.

وأكد أن “الانتحاري بالفعل كان يروم تفجير نفسه في بعقوبة في ليلة راس السنة لاستهداف الابرياء الا ان اختراق خلية نائمة ومن خلال جمع المعلومات تم تحديد وكره ومحاصرته قبل قتله في اشتباك دام دقائق معدودة”.

واشار الحسيني الى ان “محاولة داعش استهداف بعقوبة اكبر مدن ديالى ياتي لاثارة وضعها الامني كونها تعيش استقرار منذ سنوات ولم تشهد اي اعتداء إرهابي”.

وكانت الاستخبارات أعلنت، الساعات الماضية، قتل ارهابي انتحاري قرب بعقوبة كان يروم استهداف المدنيين ليلة راس السنة.