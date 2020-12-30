النفط تعلن زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود الكاز

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن زيادة حصة المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز الى (15) لتراً لكل (Kv) لشهر كانون الثاني، وتوزيع كمية اضافية من مادة النفط الابيض لجميع المحافظات.

وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان انه "تقرر زيادة حصة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2021 إلى (15) لترا لكل (Kv) بدلا من (10) لترات".

واضافت ان "الهدف من زيادة الحصة تاتي لتوفير الوقود للمواطنين والتعويض عن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية ".

واكدت الشركة استمرارها "بتجهيز كافة انواع الوقود الى جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية وبكميات تصل الى ملايين اللترات يومياً من النفط الخام، النفط الاسود، الكاز ، اضافة الى الغاز الجاف ، فضلاً عن توفير الوقود البديل عن الغاز الجاف للمحطات العاملة بهذا النوع من الوقود وفق الخطة الوقودية المتفق عليها مع وزارة الكهرباء".

ويعاني العراق نقصا في الطاقة الكهربائية نتيجة تقليل ايران للغاز المورد للعراق بعد تراكم ديون الاخيرة نتيجة هذه الاستيرادات مما دفع المواطنين للاعتماد على المولدات الاهلية لسد النقص الحاصل بالطاقة.