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نائب يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية في عموم العراق


دعا النائب كاظم الشمري، الاربعاء، الحكومة الى إيجاد حلول دائمة لمشكلة تجهيز المحطات الكهربائية بالغاز المستورد لمنع انهيار المنظومة الكهربائية في البلد.

وقال الشمري في بيان، "تعرضت المنظومة الكهربائية في الايام السابقة إلى انهيار كبير بسبب توقف تجهيز الغاز المستورد إلى العراق لأسباب عديدة وهنا نود ان نؤكد ان هذا الوضع سيبقى قائماً مالم نجد حلاً دائماً لمشكلة تجهيز المحطات العراقية التي صممت على الغاز فاستمرار الاعتماد على الغاز المستورد فقط يخل بالأمن الوطني العراقي ويعرضه إلى خطر كبير في حال توقفت امدادات الغاز لأي سبب كان".

وأضاف الشمري ان "العراق يمتلك العديد من الحلول لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتعظيم موارده المحلية واكثر هذه الحلول فعالية وجاهزية هو تنفيذ جولة التراخيص الخامسة المتعلقة باستخراج الغاز من حقول ديالى الغازية حيث تتواجد كميات هائلة منه تتجاوز اكثر من عشرة ترليون قدم مكعب".

وتابع ان "جولة التراخيص هذه تمت عام ٢٠١٨ شاركت بها ١٩ شركة عالمية وتم احالتها إلى شركتين عربية واجنبية ولم يتم تفعيلها الى الان وبدون اي مسببات حقيقية، حيث أن بإمكان هذه الحقول رفد منظومة الغاز بأكثر من مليار قدم مكعب من الغاز وهو ما سيقلل الاعتماد على المصادر الاخرى الى مدى كبير اضافة الى توفير عشرات الالاف من فرص العمل وتنشيط عجلة الاقتصاد في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق".

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