اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن احباط تفجير انتحاري خلال اعياد راس السنة في بعقوبة.

وقالت الوكالة في بيان انه "بناءاً على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم في وقت سابق، وبعملية استباقية استخباراتية نوعية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى والذي كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة من المحافظة اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية".

واضافت انه "تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزته".

وتابعت انه "تم القاء القبض على ارهابي اخر ضمن مايسمى المجاهدين الانغماسين والمطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي سبق وان تم قتل مسؤول تلك المجاميع الانتحارية والقبض على ثمانية منهم".