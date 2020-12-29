قناة العهد الفضائية تكشف عن اسماء الضباط المتورطين باغتيال قادة النصر

متابعة / ظاهر العقيلي

اظهر لقاء ملتفز بثته قناة العهد الفضائية مع النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون عن كشفها لاسماء ضباط المخابرات العراقية المتورطين باغتيال قادة النصر الشهيدين الجنرال قاسم سليماني والمهندس ( رض) .

هذا وتحفظت القناة عن ذكر الاسماء على الهواء مباشرة والتي وردت في اللقاء .

من جانبه بين ابو الجون ان هنالك شخصين متورطين بالعملية ولا زال التحقيق جاري معهم وما زلنا متابعين القضية عن كثب .

واضاف ابو الجون ان احد المتهمين كان والده مديرة الاقامة في زمن النظام البائد ولديه ارتباطات بعثيه اما الاخر كان مرتبط مع ازلام النظام البائد سابقا .

واكد ابو الجون نحن كدورنا الرقابي وجهنا سؤال برلماني الى رئيس الوزراء من خلال رئاسة المجلس .

واختتمت القناة انه لدواع امنية تم حجب اسماء المتورطين وبينت في الوقت نفسه انها على استعداد للتعاون مع الاجهزة الامنية في حال طلبت منها الاسماء .