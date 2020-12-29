احياء الذكرى السنوية الاولى لاستهدف مواقع الحشد في القائم من قبل الطائرات الاميركية

يحيي ابناء الشعب العراقي اليوم الذكرى السنوية الاولى لاستهدف مواقع عدة تابعة لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الانبار من قبل الطائرات الاميركية .

وتؤكد الاوساط السياسية والشعبية ان الحشد يبقى جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية التي ساهمت بتحرير مدن البلاد من تنظيم داعش الارهابي ،

واضافت أن أي استهداف لقوات الحشد هو استهداف للعراق بكامل أطيافه، مشيرة الى ان سيادة العراق ودماء أبنائه فوق كل اعتبار.